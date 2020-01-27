Malatya’da riskli binalar yıkılacak

Elazığ Sivrice merkezli 6.8’lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya’da, riskli binalar boşaltıldı. Sivas Caddesi’nde bulunan ve çatırtılar geldiği için boşaltılan iki riskli bina ise acilen yıkılacak.

Fotoğraf: DHA

Malatya Sivas Caddesi’nde bulunan altı katlı iki apartmanda deprem sırasında kolonlarda patlamalar oldu. Kent merkezinde riskli binalar belirlenirken, binada yaşayanlar, çatırdama sesi duyduklarını yetkililere bildirdi. Yetkililer ise riskli bina kararı verildikten sonra bina sakinlerini tahliye etti. Apartmanda yaşayanlara, akşam saatlerinde daire sırasına göre 10 dakikalık sürede acil ihtiyaçları bulunan eşyalarını almaları için izin verildi. Vatandaşlar ise ihtiyaç duydukları malzemelerini aldıktan sonra apartmanı boşalttı. Sivas Caddesi’nin bir kısmı yaya ve araç trafiğine şeritlerle kapatıldı.

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Öte yandan Malatya’nın Doğanyol ilçesinde 29’u metruk olmak üzere 85, Battalgazi’de 24, Pütürge’de 66, Kale’de 132, Yeşilyurt ilçesinde 8 konut yıkıldı. Doğanyol’da 557, Pütürge’de bin 195, Battalgazi’de 259, Yeşilyurt 21 ve Kale ilçesinde 392 olmak üzere toplamda bin 424 konutun ağır hasarlı olduğu tespit edildi.