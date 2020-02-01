Malatya’da riskli 37 bina için yıkım kararı

Elazığ’da meydana gelen ve çevre kentlerde de hissedilen deprem nedeniyle 37 bina için yıkım kararı alındı.

Fotoğraf: DHA

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak akşamı 6.8 büyüklüğündeki deprem 41 kişi hayatını kaybederken onlarca bina yıkılmıştı. Çok sayıda binada da ağır hasar tespit edilmişti.

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DHA’nın haberine göre vali Aydın Baruş başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve kurum müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, deprem nedeniyle ağır hasar gören, Doğanyol ilçesinde 24, Battalgazi ilçesinde 10, Pütürge ilçesinde iki ve Kale ilçesinde bir olmak üzere toplam 37 binanın ilçe kaymakamlıklarından alınacak onay sonrası yıkılması kararlaştırıldı.