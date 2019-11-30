Diken

Yaramazlara biraz batar!

Malatya’da kayısı çekirdeğinden süt üretildi

Türkiye’nin kayısı deposu Malatya’da, İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği ile Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından meyvenin çekirdeğinden süt üretildi. Kayısı çekirdeği sütünün kolesterolü yüksek olanlar açısından yararlı olduğu belirlendi.

Fotoğraflar: DHA

Badem, fındık ve soya gibi birçok gıdadan süt üretilmesinden yola çıkan ve “Neden kayısı çekirdeğinden de üretilmesin” diye düşünen gıda mühendisliği bölüm başkanı Doç. Dr. Gökhan Durmaz, iki yıl önce öğrencileriyle çalışmalara başladı ve Kayısı Araştırma Enstitüsü’yle işbirliğine gitti. Proje, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından destek programına aldı.

Reklam

Durmaz, “Fikrin çıkış noktası Çin’de gördüğümüz benzer bir ürün oldu. Kayısı Araştırma Enstitüsü görevlisi Yüksel Sarıtepe’yle kayısı çekirdeği sütü üzerinde çalışmalara başladık. Şu anda sütün üretimiyle ilgili çeşitli optimizasyon çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Durmaz, sütün tadını ve yararlarını ise şöyle anlattı: “Kayısı çekirdeğine aşina olduğumuz için çok beğendik. Kolesterol problemi olanlar, inek veya koyun sütü içemiyorlar. Sağlık açısında fazla süt tüketmeleri uygun değil. Ama kayısı sütü bu bireyler için çok uygun. Çünkü bitkisel yağ içeriyor. Bu bitkisel yağda kayısı çekirdeği yağı var. Kayısı çekirdeği yağı çok kıymetli bir yağ, yüksek düzeyde oleik asit içeriyor ve kolesterol ile ilgili hiçbir probleme sebep olmuyor. Ayrıca E vitamini bakımından zengin bir kaynak kayısı çekirdeği. Dolayısıyla ondan elde edilen kayısı çekirdeği sütü de E vitamini bakımından zengin bir kaynak. Bu açılardan bence birçok tüketicinin tercih edebileceği bir gıda maddesi olacak.”

Hayvansal sütlerden ne yapılıyorsa, bitkisel sütlerden de aynısının yapılabileceğini belirten Durmaz, “Bundan peynir, yoğurt elde etmemiz mümkün, kahve beyazlatıcı yapmamız mümkün” ifadelerini kullandı.

Reklam

SON HABERLER

Beşiktaş saldırısının ardından toplanan 52 milyon liranın akıbeti belirsiz

Beşiktaş saldırısının ardından toplanan 52 milyon TL’nin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarılmasına karar verildiği belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplanan 309 milyon TL tutarındaki bağış da bu vakfa devredilmiş ancak vakfın kayıtlı adresinin boş olduğu tespit edilmişti.

Britanyalı uzman: Şeker, kutuplaşmış bir tartışmanın öznesi oldu

Britanya’nın başkenti Londra, hafta içinde Uluslararası Şeker Organizasyonu’nun düzenlediği, sektörün yüzlerce temsilcisinin katıldığı konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansta, sektörün sorunlarının ve dinamikleri masaya yatırılırken bir grup Türk gazeteciye hitap eden Cambridge Gıda Bilimi’nin direktörü Roberta Re, şeker tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerinin -tüketici, endüstri ve bilim insanlarının arasında- ‘kutuplaşmış bir tartışma’ya dönüştüğünün altını çizdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...