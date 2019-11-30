Malatya’da kayısı çekirdeğinden süt üretildi

Türkiye’nin kayısı deposu Malatya’da, İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği ile Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından meyvenin çekirdeğinden süt üretildi. Kayısı çekirdeği sütünün kolesterolü yüksek olanlar açısından yararlı olduğu belirlendi.

Fotoğraflar: DHA

Badem, fındık ve soya gibi birçok gıdadan süt üretilmesinden yola çıkan ve “Neden kayısı çekirdeğinden de üretilmesin” diye düşünen gıda mühendisliği bölüm başkanı Doç. Dr. Gökhan Durmaz, iki yıl önce öğrencileriyle çalışmalara başladı ve Kayısı Araştırma Enstitüsü’yle işbirliğine gitti. Proje, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından destek programına aldı.

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Durmaz, “Fikrin çıkış noktası Çin’de gördüğümüz benzer bir ürün oldu. Kayısı Araştırma Enstitüsü görevlisi Yüksel Sarıtepe’yle kayısı çekirdeği sütü üzerinde çalışmalara başladık. Şu anda sütün üretimiyle ilgili çeşitli optimizasyon çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Durmaz, sütün tadını ve yararlarını ise şöyle anlattı: “Kayısı çekirdeğine aşina olduğumuz için çok beğendik. Kolesterol problemi olanlar, inek veya koyun sütü içemiyorlar. Sağlık açısında fazla süt tüketmeleri uygun değil. Ama kayısı sütü bu bireyler için çok uygun. Çünkü bitkisel yağ içeriyor. Bu bitkisel yağda kayısı çekirdeği yağı var. Kayısı çekirdeği yağı çok kıymetli bir yağ, yüksek düzeyde oleik asit içeriyor ve kolesterol ile ilgili hiçbir probleme sebep olmuyor. Ayrıca E vitamini bakımından zengin bir kaynak kayısı çekirdeği. Dolayısıyla ondan elde edilen kayısı çekirdeği sütü de E vitamini bakımından zengin bir kaynak. Bu açılardan bence birçok tüketicinin tercih edebileceği bir gıda maddesi olacak.”

Hayvansal sütlerden ne yapılıyorsa, bitkisel sütlerden de aynısının yapılabileceğini belirten Durmaz, “Bundan peynir, yoğurt elde etmemiz mümkün, kahve beyazlatıcı yapmamız mümkün” ifadelerini kullandı.