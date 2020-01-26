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Yaramazlara biraz batar!

Malatya’da, iki ilçedeki yollarda deprem sonrası çatlaklar oluştu

Elazığı’ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8’lik depremin hissedildiği Malatya’nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki yollarda çatlaklar oluştu.

Fotoğraflar: DHA

Deprem, Malatya’da da hissedilirken, Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı mahallelere giden yollar kapandı. 

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Deprem nedeniyle kentteki bazı bölgelerde heyelan olurken, büyük kayalar kayıp, yollara düştü.

Bazı yollarda büyük çatlaklar meydana geldiği görüldü.

Çalışmaların ardından yeniden açılan yollardan ulaşım, sağlanamazken, sürücüler de tedirgin olduklarını söyledi. 

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Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yıkıntı altında olduğu belirlenen Azize adlı kadına, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekibinden bir kadın görevli telefonla ulaştı. Görevlinin, sakin olması gerektiğini belirtip, enkaz altında bulunan diğer yakınlarını da uyanık tutmasını istediği 45 yaşındaki Azize kurtarıldı.

Erdoğan, ‘deprem fırsatçılarına’ karşı uyardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremde Elazığ merkezde yıkımların yaşandığı Sürsürü ve Mustafapaşa mahallelerinde yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Erdoğan, “Bu tür zamanlarda bazıları fırsat kollamaya kalkar bu tür fırsatlara kapı aralamayalım. Yardımlar AFAD ve Kızılay ile yapılır” dedi.

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