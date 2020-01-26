Malatya’da, iki ilçedeki yollarda deprem sonrası çatlaklar oluştu

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti, Kırım’ı ilhak etmesi nedeniyle AB tarafından yaptırımlara maruz kalan Rusya’ya yapılacak olan yeni yaptırımları, AB’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz arayan Türkiye’ye daha sert tavır almasını istemesi nedeniyle veto edecek.