Malatya’da, iki ilçedeki yollarda deprem sonrası çatlaklar oluştu

Elazığı’ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8’lik depremin hissedildiği Malatya’nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki yollarda çatlaklar oluştu.
Deprem, Malatya’da da hissedilirken, Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı mahallelere giden yollar kapandı.
Deprem nedeniyle kentteki bazı bölgelerde heyelan olurken, büyük kayalar kayıp, yollara düştü.
Bazı yollarda büyük çatlaklar meydana geldiği görüldü.
Çalışmaların ardından yeniden açılan yollardan ulaşım, sağlanamazken, sürücüler de tedirgin olduklarını söyledi.