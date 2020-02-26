Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’da 4.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Merkez üssü Kale ilçesi olan deprem gece saat 02:03’te yaşandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı depremde birçok vatandaş geceyi -1 derecede sokakta geçirdi.

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Malatya Valisi Aydın Baruş, depremde ölü ya da yaralı olmadığını belirterek Twitter’daki açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İlimiz Kale İlçesi Merkezli saat 02.03’de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmemiştir. Vatandaşlarımızın, ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalara girilmemesi hususunda dikkatli davranmaları gerekmektedir.”