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Yaramazlara biraz batar!

Malatya’da 4.6 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 13:44’te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

AA’ya konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.

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Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve işyerlerinden sokaklara çıktı.

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