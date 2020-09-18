Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem saat 09:54’te kaydedildi.
Depremin 7.21 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Vali Baruş’tan açıklama
Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.
Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, “Jandarma ve AFAD ekipleri, mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmedi, ekiplerimizin araştırması sürüyor” dedi.