Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Zonguldak’taki Bülent Ecevit Üniversitesi’nde görevli Hilal Ayoğlu bir arkadaşının kendisine emanet ettiği babasını kurtaramamanın üzüntüsünü yaşıyor. Özan Pişkin’in bu süreçte belleğinde yer eden şeylerden biri ise bir hastasının ablasının öldüğünü söyleyememesi.