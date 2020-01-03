Malatya’da 3 bin 560 litre sahte içki bulundu

Malatya’da, polis ekiplerinin yeni yıl nedeniyle sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 3 bin 560 litre sahte içki bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Ekipler, kentte sahte içki üretilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. M.Ş. adlı şüpheli bir otomobilde Hasan Bey Caddesi üzerinde içki satışı yaparken suçüstü yakalandı.

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Polis, otomobilde yaptığı aramada su şişelerine konulmuş 60 litre alkol buldu. Emniyette sorguya alınan M.Ş.’nin evinden de 150 litrelik bakır kazan, soğutucu, 100 litrelik mavi bidon, farklı ebatlarda sekiz hortum, 25 kilo maya besini, iki su motoru, dört adet 500 litrelik beyaz bidon, yedi adet 200 litrelik mavi bidon, beş adet 10 litrelik beyaz bidon, 100 pet şişeyle birlikte toplam 3 bin 560 litre sahte içki çıktı.

Gözaltına alınan M.Ş.’nin sorgusu sürüyor.