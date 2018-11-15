Malatya film festivalinde ödüller dağıtıldı: En iyi film ‘Anons’

Malatya’da düzenlenen ‘8’inci Malatya Uluslararası Film Festivali’ ödül töreniyle sona erdi. Ognjen Glavonic’in yönettiği ‘The Load’ (Yük) uluslararası yarışmada, Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği ‘Anons’ ise ulusal yarışmada ‘En İyi Film’ ödülünü aldı.

Festivalde ‘Aydede’ filmindeki rolüyle Ezgi Mola ‘En İyi Kadın Oyuncu’ seçilirken, ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ ise ‘Güvercin’ filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper ve ‘Halef’ filmindeki performansıyla Baran Şükrü Babacan arasında paylaştırıldı.

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Festival ödül töreni sinema yıldızlarının kırmızı halıdaki yürüyüşleriyle başladı.

Festivalin kapanış töreninde sahneye ilk olarak Festival Direktörü Suat Köçer geldi.

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Köçer, “Çok teşekkürler geldiğiniz için, ayaklarınıza sağlık. Eskiden teşekkürlerin bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum ama gerçekten kıymetliymiş. O yüzden teşekkür edip gideceğim” dedi.

Gecede daha sonra ulusal ve uluslararası kısa metraj film yarışmasında dereceye girenler için ödül törenine geçildi.

Uluslararası kısa metraj yarışmasının ‘En İyi Film’ ödülünü Lina Bokhary açıkladı. Ödül, yönetmenliğini Maxim Elagin’in yaptığı ‘The Teacher’ filmine verildi.

Kısa metraj

Ulusal kısa metraj yarışmasının kazananları ve ödül verenleri ise şöyle sıralandı:

‘En İyi Kısa Film Ödülü’nü Murat Çetinkaya’nın ‘Sonsuz’ filmi aldı. Kısa metrajda ikinci ‘Kimse Elimi Tutmasın’ filmi yönetmeni Cenk Erturk, üçüncü de ‘Pantolon’ yönetmeni Tahsin Özmen oldu. ‘Jüri Özel Ödülü’nü ise ‘Her Şey Yolunda’ yönetmeni Metehan Şereflioğlu aldı.

Uluslararası yarışma

Festivalde bu yıl uluslararası uzun metraj film yarışması, ‘En İyi Film Ödülü’ Ognjen Glavonic’in yönettiği ‘The Load’ (Yük) filmine verildi. Ödülü sahibine teslim eden Uluslararası Yarışma Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu. ‘Kristal Kayısı Jüri Özel Ödülü’ ise Julia Achilli tarafından ‘Aga’ adlı filme verildi.

Ulusal yarışmada en iyi film ‘Anons’

Festivalde ‘En İyi Film Ödülü’ne Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği ‘Anons’ filmi layık görüldü.

‘Aydede’ filmi ile Ulusal Yarışma’da ‘En İyi Kadın Oyuncu Kristal Kayısı’ ödülünü Ezgi Mola alırken, ‘En İyi Erkek Oyuncu Kristal Kayısı’ ödülü ‘Güvercin’ filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper ve ‘Halef’ filmindeki performansıyla Baran Şükrü Babacan arasında paylaştırıldı.

‘Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü’nün sahibi Banu Sıvacı’nın yönettiği ‘Güvercin’ filmi oldu.

‘En İyi Yönetmen Kristal Kayısı Ödülü’ne ‘Anons’ filmiyle Mahmut Fazıl Coşkun layık görüldü.

‘Aydede’ filmindeki rolüyle ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ dalında ödül alan Banu Fotocan ise ödülünü tüm sokak hayvanları için almak istediğini söyledi.

‘En İyi Senaryo Kristal Kayısı Ödülü’ ise ‘Aydede’ filminin senaristi Abdurrahman Öner’in oldu.

‘Fahri Kayahan En İyi Müzik Kristal Kayısı Ödülü‘, ‘Güvercin’ filmi ile Canset Özge Can’ın oldu.

‘En İyi Görüntü Yönetmeni Kristal Kayısı Ödülü’nü ise ‘Anons’ filmi ile Krumm Rodrigues aldı.

Ödül gecesinde ‘SİYAD Ödülü’nün sahibi ‘sıra dışı bir olayı günlük yaşamın sıradanlığı içerisinde ve absürd bir komedi diliyle, özgün bir sinema diliyle anlattığı için’ Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği ‘Anons’ filmi oldu.

‘Kemal Sunal Halk Jürisi Ödülü‘ ise Mustafa Karadeniz’in yönettiği ‘Çınar’ filminin oldu.