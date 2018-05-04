Diken

Yaramazlara biraz batar!

Malatya ‘darbe girişimi’ davası: Eski 2’inci Ordu komutanı Huduti’ye 15 yıl hapis

Share5
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 5

 

Malatya’da darbe girişimiyle ilgili görülen davada dönemin 2’nci Ordu komutanı orgeneral Adem Huduti’ye 15 yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Aralarında Adem Huduti, eski 2’nci Ordu kurmay başkanı Avni Angun ve eski 7’nci Ana Jet Üssü komutanı Tuğgeneral Emin Ayık’ın bulunduğu altısı general, 24’ü tutuklu, 76 sanıklı davanın karar duruşması görüldü.

Reklam

Yakınca Spor Salonu’nda, 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirildi.  Huduti ve bazı üst rütbeli subaylar duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Savcı Huduti’nin de aralarında bulunduğu 65 sanık için ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyordu.

Reklam

Sanıkların son sözlerini söylemesinin ardından kısa ara veren mahkeme heyeti, kararını açıklamaya başladı. Gerekçeli kararını daha sonra açıklayacağını bildiren mahkeme heyeti, dönemin 2’nci Ordu komutanı Adem Huduti’yi 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıntılar gelecek…

Adem Huduti’nin savunması: FETÖ’yü hiç sezmedim, Atatürkçü olarak yetiştirildim

2’inci Ordu Komutanı Huduti: Akar beni aradı, mücadele ettiğim paralelle anılmam üzdü

Share5
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 5

SON HABERLER

AKP’nin seçim vaadi: OHAL kaldırılacak

Seçmenin OHAL’e tepkili olduğunu tespit eden AKP’nin kampanyasında bu uygulamaya mecbur kalındığı için gidildiğini belirterek kaldırılacağı mesajını vermeye karar verdiği öğrenildi. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...