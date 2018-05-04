Malatya ‘darbe girişimi’ davası: Eski 2’inci Ordu komutanı Huduti’ye 15 yıl hapis

Malatya’da darbe girişimiyle ilgili görülen davada dönemin 2’nci Ordu komutanı orgeneral Adem Huduti’ye 15 yıl hapis cezası verildi.

Aralarında Adem Huduti, eski 2’nci Ordu kurmay başkanı Avni Angun ve eski 7’nci Ana Jet Üssü komutanı Tuğgeneral Emin Ayık’ın bulunduğu altısı general, 24’ü tutuklu, 76 sanıklı davanın karar duruşması görüldü.

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Yakınca Spor Salonu’nda, 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirildi. Huduti ve bazı üst rütbeli subaylar duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Savcı Huduti’nin de aralarında bulunduğu 65 sanık için ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyordu.

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Sanıkların son sözlerini söylemesinin ardından kısa ara veren mahkeme heyeti, kararını açıklamaya başladı. Gerekçeli kararını daha sonra açıklayacağını bildiren mahkeme heyeti, dönemin 2’nci Ordu komutanı Adem Huduti’yi 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıntılar gelecek…