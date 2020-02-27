Malatya bu kez 4.1’le sallandı

Malatya’da Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: Reuters

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre, merkez üssü Pütürge olan deprem saat 05:08’de yaşandı. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya’nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi.

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3, merkez üssünü de Pütürge ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Dün 4.9 olmuştu

Malatya’da dün merkez üssü Kale ilçesi olan 4.9’luk bir deprem yaşanmıştı. Gece saat 02:03’te meydana gelen depremde Valiliğin açıklamasına göre can ve mal kaybı yaşanamamıştı.