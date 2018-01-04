Maksat ‘cami tanıtımı’: Milli eğitim, öğrencileri sabah namazına çağırdı

İstanbul’da Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilçedeki okullara yazı göndererek, ‘Cami Gençlik Buluşması’ için okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencileri 7 Ocak Pazar günü Çeliktepe Aydınlar Camisi’nde sabah namazına çağırdığı ortaya çıktı.

Etkinlik gerekçesi, ‘gençlere camiyi tanıtmak’ olarak açıklandı.

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‘Cami Gençlik Buluşması’ adlı etkinliğin 29 Aralık 2017 tarihli çağrı metninde şu ifadelere yer verildi: “İlçemiz Çeliktepe Aydınlar Camii’nde 7.01.2018 Pazar günü İstanbul Müftümüz Dr. Hasan Kamil YILMAZ, İlçe Kaymakamımız Hasan GÖÇ ve gençlerimizin katılımları ile sabah namazı buluşması programı yapılacaktır. Söz konusu programın okulunuzda duyurularak okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerin katılımlarının sağlanması hususunu rica ederim.”

Duyurunun altında ilçe şube müdürü Yunus Çelik’in imzası bulunuyor.

Metnin altında da not olarak, “Namaz sonrası ikramda bulunacaktır” dendi.

Hürriyet’ten Gülseven Özkan’a konuşan konuşan yetkililer şu bilgileri verdi: “Bu, ‘Cami Gençlik Buluşması’ projesinin davet yazısı. İsteyen katılıyor, zorunlu değil. Kağıthane Müftülüğü’nün organize ettiği etkinliğin davet yazısı. Projenin amacı Kağıthane Müftülüğü aracılığıyla gençlere camiyi tanıtmak.”