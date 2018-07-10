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Yaramazlara biraz batar!

Makinistlerin ifadesi: Zemindeki boşluk nedeniyle tren sarsıldı, frene bastık

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin makinistlerin ifadeleri ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında beş vagonun devrilmesi sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetmiş, 338 kişi de yaralanmıştı. Trende toplam 362 yolcu, altı da personel vardı.

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Gözaltına alınan iki makinist ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, makinistler ifadelerinde trenin kaza sırasında saatte 100-110 kilometre hızla seyrettiğini söyledi.

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Kazanın meydana geldiği menfeze yaklaştıklarında olağanüstü bir durum görmediklerini aktaran makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin, rayların bir miktar suyla kaplı olduğunu söyledi.

Lokomotif menfeze girince zemindeki boşluk nedeniyle trenin sarsıldığını ve treni durdurmak için freni çektiklerini aktaran makinistler, “Sarsıntıyı hissettik ve frene bastık” dedi.

Lokomotif ve birinci vagonun, frene basıldıktan sonra 120 metre daha gittiği belirtildi. Makinistler, tüm bunların saniyeler hattı saliseler içinde olduğunu kaydetti.

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