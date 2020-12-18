Makiniste, peronda evlenme teklifi: İstasyona vardığında sürprizle karşılaştı

İrlanda’nın başkenti Dublin’de çalışan bir makiniste, erkek arkadaşı, peronda evlilik teklifi etti.

Fotoğraf: BBC

Makinist, Paula Carbó Zea, Pearse İstayonu’na girerken perondaki panolarda, “Benimle evlenir misin” yazısını gördü. Birine evlilik teklif edildiğini anladı ama teklifin kendisine olduğu aklının ucundan bile gelmedi. Erkek arkadaşını panoların yanında, elinde çiçekle görene kadar!

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💍 Congratulations to Paula, our DART driver and her fiancé Conor on their engagement – and here’s how Paula saw it unfold as she was driving a northbound DART into Pearse!

🎉 Thanks to DART and Pearse Station teams for helping Conor to make it happen! #pearseproposal https://t.co/RBis8cVCAf pic.twitter.com/YZbHlm74Am — Iarnród Éireann #StaySafe (@IrishRail) December 16, 2020

Erkek arkadaşı Conor O’Sullivan tren istasyona vardığında aşağı inen Zea’nın önünde diz çöküp bir de sözlü ifade etti evlenme isteğini ve yüzüğü uzattı. Zea da herkesin önünde “Evet” diyerek ona sarıldı.

“Benim için büyük sürpriz oldu” diyen Zea, teklif yapılabilsin diye mesaisini onunla değiştiren meslektaşı ve O’Sullivan’a yardım eden diğer çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Zea’nın kutlama yapabilmesi için peronda bir başka makinist bekliyordu ve yola o devam etti.

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Teklif anı sosyal medyada viral oldu, çok sayıda kişiden tebrik alan Zea ve O’Sullivan çifti medyanın da ilgi odağı haline geldi.

Peronda beklerken ayaklarının titrediğini söyleyen O’Sullivan da kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti. Çift nikah tarihi belirlemediklerini ancak Zea’nın doğup büyüdüğü, İspanya’nın Barcelona kentinde evleneceklerini söyledi.

İrlanda Demir yolları Irish Rail de çifti tebrik etti ve Zea’nın bu özel anın gerçek olması için çaba sarfeden çalışma arkadaşlarına övgü yağdırdı.

Irish Rail sözcüsü, “Tüm çalışanlarımız salgın sürecinde günlük hayatın aksamaması için çok çalıştılar. Hepsine emekleri için çok teşekkür ediyoruz.Bir çalışanımıza böyle bir hoşluk yaşatabilmek hepimizi sevindirdi” ifadelerini kullandı.