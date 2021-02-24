Maket üzerinden daire satan kişiye ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 316 yıl üç ay hapis cezası

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, inşaata başlanmadan ve yasal prosedürleri tamamlamadan maket üzerinden daire satışı yaptıkları gerekçesiyle ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan altı sanığın yargılandığı davada mahkeme, şirket sahibi sanık Temel Bulut’a 316 yıl 3 ay hapis ile bir milyon 275 bin lira adli para cezası verdi.

Fotoğraf: DHA

Bakırköy 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Temel Bulut, Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

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Duruşmada söz alan Bulut, dört yıldır tutuklu olduğunu belirterek şunları söyledi: “Tutuklu olmamdan dolayı mallarıma sahip çıkamıyorum. Yüksek miktarda maddi kaybım vardır, bir yıl önce serbest kalmış olsaydım, şu an mağdur olanların mağduriyetini gidermiş olacaktım. Şu anda bölgede imar affı çıkmıştır. İmar affından dolayı iki yıl önce herkes tapusunu aldı. Ben cezaevinde olduğum için alamadım. Müştekilerin tapularını da veremedim. Beraatimi talep ediyorum.”

Dolandırıcılık yapmadığını savunan Bulut, şöyle devam etti: “Ben ticaret yaptım, yaptığım tamamen ticarettir. 100 lira harcadıysam, 10 liralık satış yapmışım. İnşaatlara çok daha fazlasını harcadım. Çok mağdurum, ben mağdur olduğum için müştekiler de mağdurdur.”

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, tutuksuz sanıklar Özkan Oral Bulut, Volkan Vural Bulut, Mine Turğut, Ecem Bulut ve Alper Fatih Bulut’un ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan beraatlerine karar verdi.

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İirket sahibi Temel Bulut’un 130 müştekiye karşı ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, ayrıca para cezası verilmesine de hükmetti.

İddianame

İddianamede, sanıkların Esenyurt’ta gösterdikleri arsalar üzerindeki projeleri 2013, 2014 ve 2015 yılları içinde tamamlayıp bitirmek üzere inşasını başlattıklarını belirterek, kamuoyunda yaygın ve etkin reklam ve tanıtım kampanyaları de düzenlemek suretiyle müştekileri ikna ettikleri anlatılmıştı.

Henüz inşaatına başlanmaksızın ve yasal prosedürleri tamamlanmaksızın sanıkların müştekilere maket üzerinden satış yaptıkları bildirilen iddianamede, sanıkların bu şekilde müştekilere ‘kandırıcı mahiyette davranışlarla onların aleyhine ve kendi lehine olmak üzere maddi kazanım sağladıkları’ ifade edilmişti.