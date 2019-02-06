Makedonya’nın NATO’ya katılım protokolü imzalandı.

Fotoğraf: nato.int

Makedonya’nın NATO ve AB üyeliğini engelleyen Yunanistan’la 27 yıldır devam eden isim anlaşmazlığı, iki ülke arasında imzalanan Prespa Anlaşması ile çözülmüştü.

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Makedonya meclisi geçen ay, ülkenin isminin resmen ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ (Republika Severna Makedonija) olarak değiştirilmesini içeren yasayı onaylamıştı.

NATO geçen yılki Brüksel zirvesinde Makedonya’ya üyelik daveti göndermişti.

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AA’da yer alan habere göre NATO’nun merkezi Brüksel’de düzenlenen törende üyeliğin başlaması için hazırlanan katılım protokolü resmi olarak imzalandı. Makedonya adına imzayı Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov attı. Törende NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Türkiye dahil 29 müttefikin daimi temsilcileri hazır bulundu.

Stoltenberg, protokolün imzalanmasını ‘tarihi bir an’ diye niteleyip “Sizin ailemize katılmanızı uzun süre bekledik” dedi.

Makedonya’nın üyeliğinin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylanması ve bazı resmi süreçlerin tamamlanması gerekiyor.