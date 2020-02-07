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Yaramazlara biraz batar!

Makatına hava basılan genç: Havayı üzerime basarak çıkarmaya çalıştılar

Manisa’da arkadaşlarının ‘şaka amacıyla’ makatına kompresörle hava bastığı gencin ilk duruşması görüldü. Genç, “Ben şişince, üzerime çıkıp havayı çıkarmaya çalıştılar” dedi.

Fotoğraf: DHA

Selendi ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Hikmet Y., 7 Ekim 2019’da sanayi sitesinde lastikçide arkadaşlarının makatından kompresörle hava basması sonucu hastanelik olmuş, bağırsağı parçalanmıştı. Selendi Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, gencin arkadaşı Engin K.’ya ‘kasten yaralama’ suçundan dört buçuk yıl hapis cezası istenmişti.

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Mahkemenin ilk duruşmasında savunma yapan tutuksuz sanık Engin K. arkadaşıyla şakalaştıklarını söyledi.

‘Üzerime çıkıp havayı çıkarmaya çalıştılar’

Hikmet Y. de şunları ifade etti: “Üzerimi temizlemek için kompresör açtı, ucunu değiştirdi. Pantolonumun düğmesini daha kapatmamıştım. Havayı tutunca kendi mi indi yoksa sanık mı indirdi bilmiyorum, pantolonum indi. Makatımdan hava verilince şiştim. Sonra içimdeki havayı üzerime basarak çıkarmaya çalıştılar. Beni hastaneye götürürken de sanık bana, ‘Yemekten zehirlendim de, benim başımı yakma’ diye telkinde bulundu.”

Hakim, tanık dinlemek ve dosyalardaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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Avukat dört suç saydı

Hikmet Y.’nin avukatı Cem Kalsen, davanın asliye mahkemesinde değil ağır cezada görülmesi gerektiğini belirterek, Hikmet Y.’nin telefonuna ambulansı ve ailesini aramasın diye el konduğunu dile getirdi.

Kalsen, Hikmet Y.’nin yedi saatlik ameliyat geçirdiğini dile getirerek “Müvekkilimin karnı kesiliyor ve bağırsakları alınmış, kolostomi torbası takılıyor ve halen müvekkilim bu torbayla yaşıyor. Şu anda ise tekrar bir operasyon geçirecek” ifadelerini kullandı.

Avukat, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi talebinde bulunduğunu, savcılığın takipsizlik kararına da itiraz ettiğini belirterek, taleplerinin reddedildiğini kaydetti. Kalsen, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘mala zarar verme’ ve ‘hürriyeti tahdit ve eziyet’ suçlarının işlendiğini savundu.

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