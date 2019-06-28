Makas atarak yarış yapan çift zincirleme kazaya sebep oldu: Yedi yaralı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde D-100 Karayolu’nda sekiz aracın karıştığı zincirleme kazada yedi kişi yaralandı. Kazaya yolda yarıştıkları ve makas attıkları ileri sürülen çiftin neden olduğu belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Uzunçayır mevkiinde meydana geldi.

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İddiaya göre, Ahmet Şahin ile eşi Betül Şahin otomobilleriyle yolda yarış yaparken, makas atarak bir süre ilerledi. Ancak, Betül Şahin makas attığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, önündeki araca çarptı, çarpmanın etkisiyle otomobiller savruldu.

Daha sonra, arkadan gelen ve kazayı göremeyen sürücüler zincirleme kazaya karıştı. Sekiz aracın birbirine girdiği kazada yedi kişi yaralanırken makasçı çift ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

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Araçlarıyla makas atan ve diğer sürücülere dehşeti yaşatan çift gözaltına alınarak Hasanpaşa Polis Merkezi’ne götürüldü.