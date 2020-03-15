Makarna üreticileri: Türkiye’yi makarnaya boğarız

Corona virüsü paniği nedeniyle vatandaşların marketlere akın ederek makarna stoğu yapmasını değerlendiren Makarna Üreticileri Sanayicileri Derneği Başkanı ve Nuhun Ankara Genel Müdürü Nihat Uysallı, “İç piyasa tüketimi yıllık 650 bin ton. Üretim kapasitesi ise 2.9 milyon ton. Kimse panik yapmasın. Her ev makarnaya boğulur” dedi.

Corona virüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından vatandaşlar marketlerdeki rafları boşaltırken, e-ticaret sitelerinden 17 liraya varan fiyatlarla satılan makarna, ülkenin gündemine oturdu.

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Hürriyet’ten Eray Görgülü’ye açıklamalarda bulunan Uysallı şu ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar rafta makarnanın fiyatı belliydi. Kargo ve komisyon ücretlerini bunun üzerine ekleyen e-ticaret sitelerinde de raf fiyatının biraz üzerinde fiyatla satılıyordu. Çok basit bir ticaret kuralı işliyordu ve rafta üç liraya makarna varken kimse buralardan makarna almayacağı için sorun olmuyordu. E-ticaret sitelerin makarna satışındaki hacmi o kadar düşük ki. Kimse bugüne kadar kaça sattığıyla ilgilenmiyordu. İnsanlar ne zaman raftaki makarnaya hücum etti, kaotik bir ortam oluştu. E-ticaret siteleri de 17 liraya varan fiyatlarla makarna satmaya başladı.”

‘Zam yapmadık’

“Bu süreçte biz hiçbir zaman makarnaya zam yapmadık” diyen Uysallı, “Vatandaşlar rahat olsun, panik yapmasın. Geçici olarak ihracatı durdurduk. Tutup da kaos planı yapmamıza gerek yok. Gerekirse 15 gün daha ihracatı durdururuz, Türkiye’de her ev makarnaya boğulur” ifadesini kullandı.