Makarna üreticileri ‘ikinci dalga’ için hazırlandı

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, Covid-19 salgınında olası ‘ikinci dalga’ riskine karşı üretim kapasitelerinin ve stokların revize edildiğini söyledi.

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Külahçıoğlu, yurt içi talebin, yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 arttığını vurguladı.

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Sezonun, ürün kalitesi ve talep yönünden iyi geçtiğini ifade eden Külahçıoğlu, şöyle konuştu:

“Bu yıl mahsul, geçen yıla göre daha iyi ve verimli. Dolayısıyla miktar olarak herhangi bir problemimiz yok. İç tüketimi fazlasıyla karşılayacak kadar stoklar mevcut. Aynı zamanda artan makarnalık buğday ve stoklarla ihracatımızı yine artırabilmemiz mümkün olacak. Sektörümüz, herhangi bir sıkıntı yaşamamak için geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ihracata yönelik ithalat bağlantılarını gerçekleştirdi. Hazırlıklı bir şekilde sezonu tamamlamayı bekliyoruz.”

Külahçıoğlu, ‘ikinci dalga’ riskine karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki herhangi bir sıkıntı yaşamadan, doğru ve verimli bir şekilde, fiyat artışı yapmadan süreci sürdürebileceğimize inanıyoruz. Bu süreç içerisinde tüm firmalarımız Kovid-19 tedbirlerine uygun üretim belgelerini aldılar. Üretim kapasitelerini ve buğday stoklarını ona göre revize ettiler. İkinci bir dalga umarım gelmez ama gelecek olursa da makarnada bir sıkıntı yaşanmayacağını bugünden söyleyebilirim.”

Yurt genelindeki makarna firmalarının 2 milyon 300 bin ton üretim kapasitesine sahip olduğu bilgisini veren Külahçıoğlu, tedarik ve lojistik konularında tedbirler aldıklarını aktardı.