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Makamında ölü bulunan emniyet müdürü, beylik silahıyla intihar etmiş

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Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında ölü bulundu.

Temsili fotoğraf

Karakolda görevli bir polis, sabah saatlerine girdiği Çalışkan’ın makam odasında müdürü yerde hareketsiz yatarken buldu.

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İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çalışkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı da olay yerinde inceleme yaptı.

‘İntihar etti’

AA, Çalışkan’ın başından tabancayla vurulmuş halde bulunduğunu bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çalışkan’ın beylik silahıyla intihar ettiğini, intiharın sebebininse bilinmediğini duyurdu.

Çalışkan, geçen yıl 26 Aralık’ta Hakan Er’in yerine müdür olarak atanmıştı.

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