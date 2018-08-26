‘Makam odasının maliyeti 41 bin lira’ diyen kaymakamlık savunmada: Algı yapılıyor

Trabzon’un Of ilçesinin kaymakamı Eyüp Fırat’ın tartışma yaratan makam odasının maliyetinin 41 bin lira olduğu açıklandı. Yetkililer, görüntülerle kaymakamlık aleyhine algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.
Of Kaymakamı Eyüp Fırat’ın görkemli makam odası sosyal medyada epey konuşulmuştu.
Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Hükümet Konağı’nın ihalesi görevdeki Fırat’tan önce yapıldı. Kaymakamlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni yapılan hükümet konağının içerisindeki makam odası 41 bin liraya mal oldu. Odadaki koltuk ve masalar yerel bir marangoz ustasına yaptırıldı. Yetkililer, görüntülerle kaymakamlık aleyhine algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.
Fırat, 1 Aralık 2016’dan bu yana koltukta.