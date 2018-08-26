Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Makam odasının maliyeti 41 bin lira’ diyen kaymakamlık savunmada: Algı yapılıyor

Trabzon’un Of ilçesinin kaymakamı Eyüp Fırat’ın tartışma yaratan makam odasının maliyetinin 41 bin lira olduğu açıklandı. Yetkililer, görüntülerle kaymakamlık aleyhine algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

Fotoğraf: Twitter

Of Kaymakamı Eyüp Fırat’ın görkemli makam odası sosyal medyada epey konuşulmuştu.

Reklam

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Hükümet Konağı’nın ihalesi görevdeki Fırat’tan önce yapıldı. Kaymakamlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni yapılan hükümet konağının içerisindeki makam odası 41 bin liraya mal oldu. Odadaki koltuk ve masalar yerel bir marangoz ustasına yaptırıldı. Yetkililer, görüntülerle kaymakamlık aleyhine algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

Fırat, 1 Aralık 2016’dan bu yana koltukta.

Reklam

İtibardan tasarruf yok: Meclis ‘maliyet’ten iptal ettiği ‘lüks araç ihalesi’ni tekrar açtı

İtibardan tasarruf yok: Meclis’in makam aracı ihalesinde istek ‘ısıtmalı koltuk’

Kahraman da ‘Erdoğan gibi’ korunacak: 3 milyon lira maliyetli araçlar Meclis’te

CHP’li vekilin iddiası: Meclis Başkanı Kahraman’a 5 milyon liralık makam aracı 

İtibardan tasarruf yok: Beykoz Kasrı’na 195 bin liralık ziyaretçi tuvaleti

İtibardan tasarruf yok: ‘Abraham Paşa Çiftliği’ vekillere sosyal tesis oluyor

Meclis’teki ‘gizli fotoğraf’ tartışması sonrası CHP’li Özel’e uyarı cezası

Kahraman lüks makam odasından ‘pişman değil’: Aslan yatağından belli

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...