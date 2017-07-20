MAK timi davası: Başçavuş, ‘Erdoğan’ı şimdi paketleyecekler’ demiş

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Darbe girişimini televizyondan takip ettiklerini söyleyen eski astsubay, eski başçavuşunun, “Cumhurbaşkanını şimdi paketleyecekler” dediğini öne sürdü.

Darbe girişimi gecesi Moda Deniz Kulübü’nü basan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinin bulunduğu iki helikoptere Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda silah ve mühimmat yükleyen 29’u tutuklu 31 askerin ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan yargılandığı dava Konya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

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‘Silahlar tutukluk yaptı, deneyeceğiz’

İlk ifadeyi veren eski teğmen Ahmet Vurgun, “Ben depo görevlisiyim, o gün tatbikat olacağını söylediler. Biz de helikopteri mühimmat ve silah yükledik. Filo komutanı Alparslan Şahin, silahların tutukluk yaptığını bu tutukluğu gidermek için arazide silahları deneyeceklerini bu yüzden silahları helikoptere taşımamızı söyledi” dedi.

‘Sabaha kadar televizyondan takip ettik’

Eski astsubay Çağlayan Çetin ise helikoptere silah ve mühimmatları yarbay Alparslan Şahin’in emriyle yüklediklerini belirterek, mühimmatın nerede kullanılacağına ilişkin bilgiye sahip olmadığını söyledi: “Biz 14 Temmuz da ne yaptıysak, 15 Temmuz’da da aynısını yaptık. O gün Filo komutanı cep telefonlarını toplattırdı. Darbe girişimini gazinoda televizyonda izliyorduk. Bu sırada Enes Başçavuş, ‘Cumhurbaşkanını şimdi paketleyecekler’ dedi. Ben de dönüp ‘Ağabey sen ne içtin Allah aşkına’ dedim. O gece sabaha kadar televizyondan takip ettik. Sabahta lojmana evlerimize gittik.”

‘Karışık durum var, silahlarınızı alın’

Filo komutanı Alparslan Şahin’in, arazide bulunan askerlerin gece görüş dürbününü kaybettiğini ve arama çalışması yapılacağını söylediğini kaydeden eski başçavuş Enes Aksu, yaşananları şöyle anlattı: “Saat 21.00 civarı İleri Hava Kontrolörü (İHK) olan arkadaşlara mesaiye çağırmamı söyledi. Ben de çağırdım. Filo komutanı, ‘Karışık durum var, silahlarınızı alın.’ dedi. İddianame de Filo Komutanı Alparslan Şahin’in ifadesi neden yok anlamış değilim. Saat 00.00’a kadar silahlarımızla bekledik. Sonra silahları bırakıp televizyon izlemeye başladık. Alparslan Şahin araziye giden iki helikopterin kayıp olduğunu söyledi. Ancak bu durum ben de şüphe uyandırdı. Çünkü bu durumu hiçbir yere bildirmedi.”