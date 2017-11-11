MAK’a göre AKP’nin oyları tek parti iktidarını kaybettiği 7 Haziran düzeyinde

AKP’ye yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık firmasının yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Kulat, AKP’nin oylarının 7 Hairan 2015 düzeyinde olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’e konuşan Kulat, son anketlerini İYİ Parti kurulmadan önce yaptıklarını, AKP’nin yüzde 41.6’da görüldüğünü aktardı.

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Aynı ankette CHP’nin yüzde 23.5, MHP’nin yüzde 7, İYİ Parti’yi kuran Meral Akşener’in de yüzde 5 çıktığını aktaran Kulat, yüzde 15 kararsız olduğunu, HDP’nin de baraj altında kaldığını kaydetti.

Kulat, güneydoğudaki korku nedeniyle HDP’nin oy oranının sağlıklı olmadığını dile getirdi.

MHP’ye ek olarak CHP ve AKP’li seçmenlerin de ayrı ayrı yüzde 15’inin Akşener’e sıcak baktığını aktaran Kulat, AKP’nin oy oranının 7 Haziran düzeyinde olduğunu anlattı.

7 Haziran’da ne olmuştu?

7 Haziran 2015’teki genel seçimlerde AKP yüzde 40.7 oy alarak 258 milletvekili elde etmişti. Kürt siyasetinin HDP’yle ilk defa parti çatısında girdiği seçimde yüzde 13’le 80 vekil elde etmesi sonrası AKP 2002’den bu yana tek başına iktidar olamamıştı.

Partilerin görüşmelerinden de bir sonuç çıkmayınca 1 Kasım 2015’te yeniden genel seçim yapılmış, AKP bu sefer yüzde 49’la 317 vekil çıkararak tek başına iktidar olmuştu.

Kulat, belediye başkanlarına yönelik operasyonların anlatılamadığını ve ilk kez AKP seçmeninin oy verebileceği bir sağ alternatif bulunduğunu da söyledi.