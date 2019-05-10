MAK Danışmanlık: Seçmenin yüzde 16-17’si tercih değiştiriyor, çoğu AKP’li

Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık’ın yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart’ta İstanbul’da oy kullananların yüzde 16-17’sinin parti tercihini değiştireceğini, çoğunun AKP seçmeni olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Anket 31 Mart seçimlerinden sonra, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimin yenilenmesi kararından önce yapılmış,

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TV5’te konuşan Kulat, ankette İstanbul’da AKP’ye MHP’den ciddi katkı gelmediğinin görüldüğünü aktarırken, “‘Cumhur ittifakı’na oy verenlerin sadece yüzde 3’ü MHP’li” dedi.

MAK’ın “Seçimde bir hile yapıldığını düşünüyor musunuz?” sorusuna deneklerin yüzde 56’sı “Hayır”, yüzde 36’sı ise “Evet” yanıtını vermiş.

Kulat ayrıca şunları anlattı: “Seçimin tekrarlanması durumunda politik tercihiniz değişir mi?’ sorusuna deneklerin yüzde 79’u ‘Değişmez’ cevabı verdi. Yüzde 8’i ‘Kararsız‘ olduğunu, yüzde 13’ü ise ‘Evet, değişir’ cevabı verdi. Kararsızları dağıttığınızda, yüzde 16-17’lik bir seçmen, ‘Evet, kararım değişir‘ diyor ve bu seçmen, ağırlıklı olarak cumhur ittifakına oy verdiğini söyleyen seçmen. Bu fotoğraf doğru çıkarsa, Ekrem İmamoğlu’na oy verme oranının artacağı görülüyor.”

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Konsensus Araştırma’ya göre CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 2 farkla önde AKP adayı Binali Yılıdrım’ın önünde.