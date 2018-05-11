MAK başkanı: Seçim sonuçlarında HDP’nin oy performansı belirleyici olacak

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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yaptıkları ölçümlere göre seçim sonuçlarında ‘HDP’nin oy performansının belirleyici olacağını’ belirterek, HDP’nin şu an yüzde 8-9’lar düzeyinde olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre, Hür Dava Partisi’nin (HÜDA-PAR) nasıl bir sonuç alacağının da HDP’nin durumunu yakından ilgilendirdiğini belirten Kulat, HÜDA-PAR’ın oy oranını yükseltmesi durumunda seçime tek başına giren HDP’nin baraj altında kalma riski doğabileceğini, bu durumda AKP’nin en az 60 fazladan vekil çıkaracağını savundu.

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Kulat şöyle devam etti: “Biz İYİ Parti’yi yüzde 10’lar düzeyinde görüyoruz. CHP’de belli bir oranda oy kaybı olabilir ama çok ciddi bir oran olmayacağı görüşündeyiz. SP ise en son 1 Kasım seçimlerinde yüzde 0.6 oranında oy almıştı. Şimdi Karamollaoğlu’nun son öne çıkışı ve ittifak sonrası oylarında ciddi bir yükseliş var. SP, seçimi yüzde 2’ler, hatta biraz daha üstü ile bitirirse şaşırtıcı olmaz. MHP ise bize göre yüzde 7-8’lerde. Ancak MHP, İYİ Parti gittikten sonra 1 Kasım seçimlerinde AKP’ye kaptırdığı seçmeni bir miktar geri alıyor. Yani aslında ortağından oy alıyor. Bu da dışarıdan bir seçmen girişi değil. İttifakın kendi içindeki seçmenin yer değiştirmesi olarak görülüyor.”