MAK Araştırma: ‘Cumhur’un toplam oyu yüzde 48’e kadar düştü, en çok AKP’den

MAK Araştırma Genel Müdürü Mehmet Ali Kulat, 31 Mart’taki yerel seçimler öncesi yapılan anketlerde ‘cumhur ittifakı’nın toplam oyunun yüzde 60’tan 48’e kadar düştüğünü söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sputnik’ten Yavuz Oğhan’a konuşan Kulat, “Eskiden bu yana ekonomi hep seçmenin oyunda etkilidir. Ama bu kez çok fazla derecede dokunan bir kriz yaşanıyor. İlk defa tencereye ciddi bir dokunma söz konusu olmaya başladı. Vatandaş kendisine düşeni çok fazla yapamadığını düşünerek iktidara bir ders verme havası içerisinde hareket ediyor. Düşen trend ağırlıklı olarak AK Parti’den düşüyor” dedi.

Reklam

İstanbul’da öne çıkan iki adaya da değinen Kulat, İstanbul’daki yarışa AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın yaklaşık 15 puan önde başladığını söylerken “Bu seçimin daha sonraki yıllardaki en önemli yansıması Türk siyasetine (CHP’nin adayı) Ekrem İmamoğlu’nu kazandırması oldu. İmamoğlu farkı 5 puana kadar düşürdü. Bu büyük bir başarı” dedi.

Kulat Ankara’da CHP adayı Mansur Yavaş’la AKP adayı Mehmet Özhaseki arasındaki yarışa ilişkin “Her fark kapanabilir ama şu anda matematiksel veriler açısından baktığımızda Mansur Yavaş’ın üç puan önde çıktığını görüyoruz. Kararsızlar dağıtılınca bu dört-beş puanı bulabilir” dedi.