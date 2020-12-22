MAK Araştırma: ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 45.8

MAK Araştırma şirketinin yeni anketine göre herhangi bir ittifak yüzde 50’den fazla oya sahip değil.

Fotoğraf: Reuters

MAK Araştırma’nın 14-18 Aralık tarihlerinde 30’u büyükşehir 63 kentte 2 bin 850 kişiyle görüşerek hazırladığı anket yayınlandı.

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Ankete katılanların yüzde 36’sı 24 Haziran’daki 2018 seçiminde AKP, yüzde 20’si CHP, yüzde 9’u HDP, yüzde 8’si MHP, yüzde 7’si de İYİ Parti’ye oy verdi.

Buna karşın, katılımcıların yüzde 26’si yeni seçimde aynı partiye oy vermeyeceğini söyledi. Aynı partiyi tercih edenlerin oranı yüzde 54, kararsızların oranı ise yüzde 20.

Kararsızlar dağıtılınca, yarın seçim olsa AKP’ye oy vereceklerin oranı yüzde 37. CHP yüzde 24.8, İYİ Parti yüzde 12.5, HDP yüzde 9.2, MHP yüzde 8.8, Gelecek Partisi yüzde 2.5, DEVA Partisi yüzde 2.2, Saadet Partisi ise 1.5 oya sahip.

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Buna göre, ‘cumhur ittifakı’ yüzde 45.8, ‘millet ittifakı’ ise 38.8 seviyesinde.

Erken seçim talebi

Katılımcıların yüzde 47’si erken seçimin yapılması taraftarı. Buna karşın yüzde 42’si erken seçim istemiyor. Yüzde 11 ise kararsız.

Aşı sorusu

Ankette, Covid-19 ve diğer konulara dair de sorular yöneltildi. Katılımcıların yüzde 36’ı, “Aşı gelir gelmez yaptırırım” derken, yüzde 34’ü de çevresinde aşı olanları gözlemleyerek aşı olabileceğini dile getirdi. Yüzde 15’i aşı yaptırmak istemezken, geri kalanı kararsız.