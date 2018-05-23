Diken

Yaramazlara biraz batar!

MAK anketi: Seçmenin en önemli sorunu ekonomik kriz ve dövizdeki artış

 

MAK Danışmanlık’ın son anketine göre yüzde 50’lik kesim, ülkedeki en önemli sorunun dövizdeki artış ve işsizlik olduğunu söylüyor. Altı adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimindeyse durum şöyle: “Tayyip Erdoğan yüzde 48,5; Muharrem İnce yüzde 22,5; Meral Akşener yüzde 11,5; Selahattin Demirtaş yüzde 9.”

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre iktidara yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık’ın, 13-20 Mayıs tarihlerinde 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5 bin 500 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı anketin sonuçları belli oldu.

Reklam

Anket sonucuna göre dövizdeki durdurulamayan tırmanış ve rekor, halkın en önemli sorun sıralamasında açık farkla öne geçti. Dövizdeki artış ve işsizlik, 24 Haziran seçimleri öncesindeki anketlerde, öteden beri ilk sıralarda yer alan terör ve güvenliğe beş kat fark attı ve yüzde 50’ye yakın oranla ülkenin en önemli sorunu olarak çıktı.

“Size göre ülkemizin en önemli sorunu nedir” sorusuna ankete katılanların yüzde 45’i ‘ekonomik sorunlar, dövizdeki artış ve işsizlik’ yanıtını verdi.

Reklam

Ankette, dış politik olaylar yüzde 18’le ikinci sorun olarak görülürken, adaleti en önemli sorun olarak görenlerin oranı yüzde 7. Terör ve güvenliği en önemli sorun olarak görenler ise yüzde 5’te kaldı. Yüzde 15 diğer sorunları gündeme getirirken, yüzde 10 da kararsız kaldı ya da görüş belirtmedi.

“Ülkemizde son dönemlerde ekonomik bir kriz olduğunu düşünüyor musunuz” sorusu ise daha çarpıcı bir sonuç verdi. Bu soruya ankete katılanların yüzde 57’si ‘Evet’ derken, yüzde 23 ekonomik kriz olduğunu düşünmediği yönünde görüş bildirdi. Yüzde 20 ise kararsız ya da cevap vermeyenlerden oluştu.

Ekonomide kriz olduğunu düşünenlere, “Size göre bu krizi hangi siyasi lider çözebilir” sorusu yöneltildiğindeyse cumhurbaşkanı adayları arasında ilk sırayı Tayyip Erdoğan aldı. “Krizi kim çözebilir” sorusuna yüzde 35 Erdoğan, yüzde 20 Muharrem İnce, yüzde 15 Meral Akşener, yüzde 7 Selahattin Demirtaş, yüzde 3 Temel Karamollaoğlu, yüzde 1 Doğu Perinçek yanıtı verdi.

‘Muhalefet partilerine oy verecekler kararını ifade etmeyebiliyor’

MAK Danışmanlık, katılımcılara 24 Haziran’da hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceklerini de sordu. Şu sonuç ortaya çıktı: “Tayyip Erdoğan yüzde 48,5; Muharrem İnce yüzde 22,5; Meral Akşener yüzde 11,5; Selahattin Demirtaş yüzde 9; Temel Karamollaoğlu yüzde 2; Doğu Perinçek yüzde 0,5.”

Anket firması kararsızlar dağıtıldığındaysa sonuçların Erdoğan yüzde 51,4, İnce yüzde 23,9, Akşener yüzde 12,3, Demirtaş yüzde 9,6, Karamollaoğlu yüzde 2,2, Perinçek yüzde 0,6 şeklinde olacağını hesapladı.

Ankete göre AKP yüzde 41,5, MHP yüzde 8,5, CHP yüzde 21,5, İyi Parti yüzde 8, HDP yüzde 8,5, ve SP ise yüzde 2 oranında görülüyor. Kararsızlar dağıtıldığında ise AKP yüzde 45, MHP yüzde 9, CHP yüzde 23,5, İyi Parti yüzde 8,5, HDP yüzde 9 SP ise yüzde 2,2 oranında çıkıyor.

Ancak anket firması, kararsızların matematiksel dağılımının sonuçları doğru sonucu vermeyebileceğini, muhalefet partilerine oy vereceği halde kararını ifade etmeyen önemli oranda seçmen olacağı notunu da düştü.

SONAR anketine göre iktidar değişiyor: İnce ve Akşener’in oyları Erdoğan’ı geçiyor

AKP’nin araştırmaları: Erdoğan’ın oyu yüzde 54-56, AKP’nin oyu yüzde 46-48 bandında

KONDA müdürü: Erdoğan’ın yüzde 45’in altında kalması iktidar değişikliği’ kararı

KONDA genel müdürü Ağırdır: Erdoğan seçilse bile AKP kaybedebilir

Remres’in anketi: Üç büyük ilde ‘millet ittifakı’ önde

ANAR, yandaş basında çıkan anketini yalanladı: Arkadaş yanlış anlamış

Konsensus anketi: Erdoğan’a karşı ikinci turda Akşener yüzde 48, İnce yüzde 45

MAK başkanı: Seçim sonuçlarında HDP’nin oy performansı belirleyici olacak

KONDA müdürü: AKP ilk kez savunmada ama savunma yapmayı bilmiyor

Metropoll anketi: AKP yüzde 48, İYİ Parti yüzde 12, HDP yüzde 10

Mediar Analiz: ‘Millet ittifakı’ Meclis’te çoğunluğu alır

Saadet’in hesabı: AKP-MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ en fazla yüzde 44

Gezici anketi: Akşener İnce’yi, İYİ Parti de CHP’yi geçiyor

Konsensus’un İnce-Erdoğan anketi: Yüzde 45’e, yüzde 55

Piar’a göre ikinci turda Erdoğan’a karşı iki isim öne çıkıyor: Şener ve Akşener

Mediar anketi: Dört partinin oy oranı ‘cumhur ittifakı’nın 14 puan üzerinde

Stratejist Kemal Özkiraz: Sürprizi MHP yapacak, AKP’den 13 puan alacak

İkinci turda doğu ve güneydoğuda Erdoğan’ı bir kişi geçiyor: Abdüllatif Şener

Anket kulisi: Hakkari’de İYİ Parti yüzde 20

SONAR anketi: Dört partinin oy oranı ‘cumhur ittifakı’nın 2.7 puan üzerinde

SONAR müdürü: Erdoğan en yüksek oyu ilk turda alacak, o da yüzde 51 olmuyor

Gezici anketi: Erdoğan ilk turda seçilemiyor, ikinci turda Erdoğan-Akşener başa baş

MAK anketi: AKP-MHP oyları yüzde 48’lerde, Gül’ün belli bir desteği görülüyor

Piar Araştırma: Seçimi ekonomi belirleyecek, AKP-MHP ittifakı bitecek

Ankara Analitik anketi: Erdoğan’a oy veren AKP’liler yüzde 46, HDP’liler ‘Gül’ diyor

AKP’nin anketlere itirazı var: Bizim tek başımıza oyumuz yüzde 52

Metropoll anketi: Erdoğan’a onay 49.8, MHP’lilerin yüzde 45’i ‘ittifak’ istemiyor

KONDA’dan CHP’lilere seçim sunumu: Türkiye’de yüzde 45’in partisi yok

Kulis: İktidar çevrelerine göre AKP-MHP ittifakının oy oranı yüzde 43

Kılıçdaroğlu ‘cumhur ittifakı’nın oyunu açıkladı: Yüzde 43.5

PİAR anketi: İkinci turda Akşener’in şansı Kılıçdaroğlu’ndan yüksek

Kulis: Bahçeli’yle görüşen Erdoğan, MHP’nin oy artışını gösteren anketleri gösterdi

Kulis: AKP’nin elindeki anketlerde MHP’nin oy oranı yüzde 9-10 aralığında

Akşener’in iddiası: İYİ Parti’nin oy oranı kararsızlar dağıtılınca yüzde 22

ANAR’ın anketi: AKP ve CHP geriledi, MHP baraj altı

SON HABERLER

CHP parti meclisi üyesinden ‘Gül tasfiyesi’ iddiasına: Yok öyle bir dünya

CHP’nin milletvekili listelerini hazırlayan ekipte yer alan CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ali Öztunç, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in ‘Abdullah Gül’e karşı çıktığım için tasfiye edildim’ yönündeki açıklamalarıyla ilgili olarak, “Açıklamayı bilmiyorum, içeride böyle bir şey konuşmadı, yok öyle bir dünya. Yani, CHP’de kimse tasfiye edilmez” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...