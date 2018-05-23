MAK anketi: Seçmenin en önemli sorunu ekonomik kriz ve dövizdeki artış

MAK Danışmanlık’ın son anketine göre yüzde 50’lik kesim, ülkedeki en önemli sorunun dövizdeki artış ve işsizlik olduğunu söylüyor. Altı adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimindeyse durum şöyle: “Tayyip Erdoğan yüzde 48,5; Muharrem İnce yüzde 22,5; Meral Akşener yüzde 11,5; Selahattin Demirtaş yüzde 9.”

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre iktidara yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık’ın, 13-20 Mayıs tarihlerinde 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5 bin 500 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı anketin sonuçları belli oldu.

Reklam

Anket sonucuna göre dövizdeki durdurulamayan tırmanış ve rekor, halkın en önemli sorun sıralamasında açık farkla öne geçti. Dövizdeki artış ve işsizlik, 24 Haziran seçimleri öncesindeki anketlerde, öteden beri ilk sıralarda yer alan terör ve güvenliğe beş kat fark attı ve yüzde 50’ye yakın oranla ülkenin en önemli sorunu olarak çıktı.

“Size göre ülkemizin en önemli sorunu nedir” sorusuna ankete katılanların yüzde 45’i ‘ekonomik sorunlar, dövizdeki artış ve işsizlik’ yanıtını verdi.

Reklam

Ankette, dış politik olaylar yüzde 18’le ikinci sorun olarak görülürken, adaleti en önemli sorun olarak görenlerin oranı yüzde 7. Terör ve güvenliği en önemli sorun olarak görenler ise yüzde 5’te kaldı. Yüzde 15 diğer sorunları gündeme getirirken, yüzde 10 da kararsız kaldı ya da görüş belirtmedi.

“Ülkemizde son dönemlerde ekonomik bir kriz olduğunu düşünüyor musunuz” sorusu ise daha çarpıcı bir sonuç verdi. Bu soruya ankete katılanların yüzde 57’si ‘Evet’ derken, yüzde 23 ekonomik kriz olduğunu düşünmediği yönünde görüş bildirdi. Yüzde 20 ise kararsız ya da cevap vermeyenlerden oluştu.

Ekonomide kriz olduğunu düşünenlere, “Size göre bu krizi hangi siyasi lider çözebilir” sorusu yöneltildiğindeyse cumhurbaşkanı adayları arasında ilk sırayı Tayyip Erdoğan aldı. “Krizi kim çözebilir” sorusuna yüzde 35 Erdoğan, yüzde 20 Muharrem İnce, yüzde 15 Meral Akşener, yüzde 7 Selahattin Demirtaş, yüzde 3 Temel Karamollaoğlu, yüzde 1 Doğu Perinçek yanıtı verdi.

‘Muhalefet partilerine oy verecekler kararını ifade etmeyebiliyor’

MAK Danışmanlık, katılımcılara 24 Haziran’da hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceklerini de sordu. Şu sonuç ortaya çıktı: “Tayyip Erdoğan yüzde 48,5; Muharrem İnce yüzde 22,5; Meral Akşener yüzde 11,5; Selahattin Demirtaş yüzde 9; Temel Karamollaoğlu yüzde 2; Doğu Perinçek yüzde 0,5.”

Anket firması kararsızlar dağıtıldığındaysa sonuçların Erdoğan yüzde 51,4, İnce yüzde 23,9, Akşener yüzde 12,3, Demirtaş yüzde 9,6, Karamollaoğlu yüzde 2,2, Perinçek yüzde 0,6 şeklinde olacağını hesapladı.

Ankete göre AKP yüzde 41,5, MHP yüzde 8,5, CHP yüzde 21,5, İyi Parti yüzde 8, HDP yüzde 8,5, ve SP ise yüzde 2 oranında görülüyor. Kararsızlar dağıtıldığında ise AKP yüzde 45, MHP yüzde 9, CHP yüzde 23,5, İyi Parti yüzde 8,5, HDP yüzde 9 SP ise yüzde 2,2 oranında çıkıyor.

Ancak anket firması, kararsızların matematiksel dağılımının sonuçları doğru sonucu vermeyebileceğini, muhalefet partilerine oy vereceği halde kararını ifade etmeyen önemli oranda seçmen olacağı notunu da düştü.