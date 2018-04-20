MAK anketi: AKP-MHP oyları yüzde 48’lerde, Gül’ün belli bir desteği görülüyor

MAK Danışmanlık’ın son anketine göre AKP-MHP oyları yüzde 48’lerde, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma olasılığı yüksek.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’in haberine göre, MAK Danışmanlık firmasının nisan ayında yaptığı anket, erken seçimin 24 Haziran’da yapılması kararının hemen öncesinde tamamlandı.

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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, ölçümlerinin, yaklaşık olarak geçen yılki referandumdaki oy oranlarına yakın sonuçlar verdiğini söyledi.

Kulat şöyle devam etti: “AKP-MHP ittifakı, şu anda yüzde 50+1’in altında, yüzde 48’ler düzeyinde. AKP, yüzde 41.5 düzeyinde. MHP ise yüzde 7’lerde görünüyor. İkisinin oy toplamı yüzde 50+1’i şu anda bulmuyor. Ancak bu anketi, erken seçim kararı alınmadan önce yaptığımız dikkate alınmalı. Erken seçim kararı ve takvimin bu kadar acil ve çok hızlandırılmış olması, oy dengelerini de etkileyebilir.”

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Bir önceki anketlerine göre MHP’de iki puanlık artış olduğunu aktaran Kulat “Daha önceki ankette yüzde 5’lerde ölçmüştük, şimdi yüzde 7’lerde görünüyor. Bu yüzde 2’lik artışı, ittifak yaptığı AKP’den aldığını gözlemliyoruz. Çünkü AKP oylarında da yüzde 2’lik düşüş ölçtük” dedi.

İYİ Parti’yi de daha önce yüzde 5’lerde ölçtüklerini ancak son ankette yüzde 7’ler düzeyinde gözlediklerini belirten Kulat, aynı artışın Saadet Partisi’nde de görüldüğünü kaydetti.

Kulat şöyle devam etti: “Saadet’in oyu yüzde 3.5’lerde seyrediyor. CHP, yüzde 23- 25, HDP de yüzde 8-9 bandında. Muhalefet, referandumdaki gibi iyi bir organizasyonla kampanya yürütemezse Erdoğan ilk turda sonuç alır. Muhalefet seçimi ikinci tura bırakacak bir organizasyon yürütemezse, ittifaklar konusunu sorunsuz halledemezse bu Erdoğan’ın elini rahatlatacaktır. Çünkü Erdoğan, SP’nin tabanından da oy almayı hedefleyecek bir seçim süreci yürütecektir. Saadet, Abdullah Gül’le görüşeceğini açıkladı. Gül’ün anketlerde belli bir desteği görülüyor. Ancak seçim sürecinin bu kadar kısaltılması, onun adaylığıyla ilgili çalışmaları da zora sokacaktır.”