Majestik sineması ‘100 bin dolarlık makine zarar gördü’ dedi, BEDAŞ suçlamayı reddetti

Beyoğlu’nda Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (BEDAŞ) kazı çalışması sırasında isale borusunun patlaması sonucu Majestik sinemasını su bastı.

BEDAŞ bugün İstiklal Caddesi’ndeki Ayhan Işık sokakta kazı yapıyordu. Bu sırada boru patladı. Sokaktaki beş salonlu sinemanın zeminde bulunan iki salonunu su bastı. Sinema elektriği keserken diğer salonlarda film izleyenler tahliye edildi. İSKİ de sokakta çalışma başlattı.

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Sinema sahibi Fırat Dilbaz, “Sabahleyin BEDAŞ ekipleri yola elektrik kablosu döşeyecekti. Boru patlayınca buradaki su olduğu gibi sinema salonunun içine doldu. 100 bin dolarlık sinema makinemiz zarar gördük” dedi.

‘Binayı kurtaramazdık’

Sinemanın 15 yıllık makinisti Bekir Çağrı da şunları kaydetti: “Sabahleyin buraya geldiğimde hiçbir şey yoktu. Gayet sakindi. Asansörle yukarı çıkmam gerekiyordu. Bir yerden su sesi geliyordu. Su geldiği için makine kendini kapatmış. Şase yapsaydı binayı kurtarmazdık. Sonra elektrik doğalgaz ve suyu kestik. Salonda bulunan müşterilerin paralarını iade ederek hepsini gönderdik.”

BEDAŞ: Bizde kusur yok

BEDAŞ ise zarara kendilerinin neden olmadığını savundu: “İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), yaptığı altyapı yatırımları kapsamında Beyoğlu Ayhan Işık Sokak’ta kablo yenileme çalışmasına devam etmektedir. 10 Ocak 2018 tarihinde yolun üst kaplamalarının sökülmesi sonucu ortaya çıkan su, sokakta bulunan sinemaya maddi zarar vermiştir. BEDAŞ yetkililerinin tespitlerine göre çalışma yolun üst zemin kaplamalarını kırmaya yönelik olarak yüzeyden 10-12 cm derinlikte yapılmıştır. Su borusu ise yüzeyden 90 cm derinliktedir. Yetkililerin tespitine göre çalışmalar sırasında su borusuna mekanik zarar verecek derinlikte çalışılmamış, BEDAŞ kaynaklı hiçbir dış müdahalede bulunulmamıştır. Sonuç olarak su borusunun patlamasında BEDAŞ’ın bir kusuru bulunmamaktadır.”