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Yaramazlara biraz batar!

Mahmut Övür: Türkiye’nin son sekiz yıllık hikayesi bu mu yani?

Bütün bu saldırılar ve arkasında gelen 15 Temmuz kanlı darbe ve işgal girişiminin ülke siyasetini, ekonomisini, hukukunu nasıl etkilediğine dair hiçbir tespit veya analiz yapılmıyor. Onları neredeyse yok hükmünde sayıyor. Sadece şu var; “Her şey çok güzel gidiyordu ama partiyi yönetenler bizi dışlayınca işler terse döndü” Türkiye’nin son 8 yıllık hikayesi bu mu yani? Bu durumda 15 Temmuz’a“kontrollü darbe” diyen Kemal Kılıçdaroğlu‘nun suçu ne? O da sizin gibi dert etmiyor…

Babacan’ın, sadece FETÖ ile ilgili şu tespiti bile son 8 yılda yaşananlara gerçekçi yaklaşmadığını gösteriyor: “(FETÖ) Türkiye’ye de çok büyük bir zarar verdi.

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Peki, neymiş o zarar? Bu zarar ekonomiyi, hukuku ve siyaseti nasıl etkiledi? Ayrıca FETÖ zarar verdi de diğerleri vermedi mi?

Bu koşullarda yönetilen bir ülkeden söz ediyoruz. Bunları görmezden gelen bir siyasetçinin, Türkiye’nin geleceğinde etkili olması mümkün mü?

Mahmut Övür’ün yazısı

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