Mahmut Övür: Sadece kabine değişikliği değil, çok daha köklü bir değişikliğin sinyalleri veriliyor

Sanıyorum bu konu o kadar çok konuşuldu ki, “Değişiklik olacak mı?” diye sorduğum bir bakan, şöyle deme gereği duydu:

“Olması beni şaşırtmaz.”

Reklam

Sadece kabine değişikliği değil, çok daha köklü bir değişikliğe gidileceğinin sinyalleri veriliyor. Tarih olarak da 15 Temmuz’un 4’üncü yıldönümünün seçildiği söyleniyor. Birkaç temel bakanlık dışında kalan bakanlıkların yeniden düzenleneceği, geçmişte birleştirilen bakanlıkların ayrılarak yeni bakanlıklar kurulacağı ve klasik başkanlık sistemlerindeki gibi ‘siyasi sekretarya’ sistemine geçileceği öngörülüyor.

Buna paralel olarak, başta cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının arttırılacağı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurumları olarak dizayn edilen Kurullar ve Ofisler’in daha aktif rol üstlenecekleri gibi bir hazırlıktan söz ediliyor.

Mahmut Övür’ün yazısı