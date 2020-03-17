Mahmut Övür: Mesele bu yeni döneme hazırlıklı olup olmamakta

Mesele bu yeni döneme hazırlıklı olup olmamakta. Çünkü şu anda nasıl bir dijital çağın kurulacağı, insanlığın nasıl bir yolculuğa çıkacağı tam bilinmiyor. Belli ipuçları var ama yeni dijital altyapının nasıl bir üstyapı oluşturacağı kestirilemiyor. Elbette bu yeni gelene, Blockchain, dijital kimlik veya dijital ekonomi gibi alanlara hazırlık yapanlar var. Hatta onlar, süreci yönetmek için farklı tezgahlar bile kuruyor.

Ama şu gerçeği de göz ardı etmemek gerekiyor, tıpkı doğaya müdahale gibi toplumsal süreçlere müdahale etmek de her zaman doğru sonuç vermez. Toplumsal sistemin değişim süreci başlamışsa önünde durmak zordur. Öyle olmasaydı sanayi devrimi sonrası birçok imparatorluk yıkılmazdı.

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Mahmut Övür’ün yazısı