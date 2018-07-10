Mahmut Övür: Liyakat ve ehliyet eksenli yeni bir sentez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de dünyanın 50’yi aşkın ülkesinden gelen devlet başkanlarını, siyasi aktörleri ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen konukları ağırladı. Sonra da herkesin heyecanla beklediği o an geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, yardımcılarını ve bakanlardan oluşan “teknik hükümet” üyelerini açıkladı.

O an isimler okundukça hem alkış kopuyor hem de “Aaa…” sesleri yükseliyordu. Sürpriz de vardı beklenen de. Liyakat ve ehliyet eksenli yeni bir sentezdi. Liste tamamlandığında Türkiye’nin yeni yolculuğu da başlıyordu.

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Mahmut Övür’ün yazısı