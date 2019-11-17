Mahmut Övür: Kuşkusuz ortada sorunları bitmiş bir ABD ve Türkiye yok

Kuşkusuz ortada sorunları bitmiş bir ABD ve Türkiye yok. Ancak artık şu bir gerçek; Türkiye, daha önce de yazdığımız gibi Barış Pınarı Harekatı’yla küresel siyasette taşları yerinden oynattı ve masada önemli bir oyuncu oldu.

Bunun sahaya nasıl yansıyacağıyla ilgili sadece şunu hatırlatmakla yetinelim; ABD, PKK/YPG’yi sahiplenip küresel arenaya taşıdı ama onların aynı zamanda emperyalizmin bir aparatı olduğu gerçeğini de dünyaya gösterdi. Sorunlarının siyasetle aşılmasını isteyen bir halk bunu kabul etmez. “Halksız bir YPG” de ABD’nin ne kadar işine yarar göreceğiz. Türkiye’nin en önemli başarılarından biri de bu…

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Mahmut Övür’ün yazısı