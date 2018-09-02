Mahmut Övür: Küskün AK Partililer bir düğünde bir araya geldi

Nikah şahitliğini Başkan Erdoğan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın kıydığı nikah töreninde neredeyse yeni kabinenin tamamı vardı.

Bakanların yerlerine ulaşması bile zorlukla gerçekleşti. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül selfi çektirmek ve el sıkmaktan yerlerine zor ulaştılar.

Düğünü ilginç kılan bir başka fotoğraf ise eski yeni bütün AK Partilileri buluşturmasıydı.

Bir yanda eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve birlikte çalıştığı ekibi, öte yanda Bülent Arınç, Beşir Atalay, Hüseyin Çelik ve Nihat Ergün gibi geçmişin öne çıkan isimleri…

Tarihi ve şık mekanı gazeteci gözüyle izlerken, gözüm hep muhalefet partilerini aradı. İlk dikkatimi çeken eski CHP genel başkanlarından Hikmet Çetin ve eşiyle birlikte masamıza oturan CHP’nin Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’di.

O büyük kalabalıkta muhalefet cephesinden başka kimler vardı göremedim ama bu iki isim ve küskün AK Partililerin bir düğünde bir araya gelmesi izleyenlerde hoş bir etki yarattı.

Benzer bir çeşitlilik iş dünyasından gelenlerde de görüldü. Ali Koç’tan Yıldırım Demirören’e Nihat Özdemir’den Ali Sabancı’ya, Erdem Timur’dan Ali Ağaoğlu’na çok sayıda iş adamı vardı.

Mahmut Övür’ün yazısı