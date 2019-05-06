Mahmut Övür: Kılıçdaroğlu’nun özel yatta denize açıldığı sır isim Gül

Siyasi açıdan bunun vahameti bir yana asıl önemli olan Kılıçdaroğlu‘nun içinden geçtiğimiz gerilimli günlerde kiminle özel yatta görüştüğüydü. Bu kadar gizli tutulan, korumaların telefonlarına bile el konulacak kadar saklanan kişi kim olabilirdi?

İşte o gizli ismi şimdi açıklıyorum: Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül.

İddiaya göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu‘nu apar topar bir saatliğine İstanbul’a getiren özel yatta ve tam akşam karanlığından denize açılmasını sağlayan sır isim Gül’dü. Gül’ün adı son dönemde siyasete bir adım ileri iki adım geri atmasıyla ünlense de asıl siyasi bağının Kılıçdaroğlu ile olduğu biliniyor.

Bu bağın gücünü, Kılıçdaroğlu’nun, onu cumhurbaşkanı adayı yapmak konusundaki ısrarından biliyoruz.

Mahmut Övür’ün yazısı