Mahmut Övür: Kılıçdaroğlu’nu bir saatliğine İstanbul’a getiren neydi?

İstanbul Kalamış Marina’da önceki akşam saat 19.45’te bir hareketlilik dikkatlerden kaçmadı.

Siyah bir minibüs arkasında 4 koruma aracı, marinanın otopark tarafındaki “özel” kapısına yanaştı. Onları iki trafik polis ekibi ve üzerinde Maltepe Belediyesi yazan bir de ambulans izliyordu.

Korumalar ve o ekip dışarıda kalırken, minibüsten inen kişiler hızlı adımlarla bir yata geçti. Mesafe uzak da olsa aralarında kamuoyunun çok yakından tanıdığı biri gözlerden kaçmadı;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

O gün Ankara’da yoğun bir gün geçirmiş, Mansur Yavaş‘ı ziyaret etmiş, ardından akşam 18.30 uçağıyla Sabiha Gökçen Havaalanı’na gelmişti. Oradan da hızla Kalamış Marina’ya geçti.

Kılıçdaroğlu yata biner binmez de yat hareket etti ve denize açıldı. Yaklaşık bir saat sonra da, Kartal iskelesine yanaştı. Önceden çağrılan korumalar da orada hazır bekliyordu.

Yine hızlı bir biçimde oradan ayrıldı. Sabiha Gökçen Havaalanı’na gidip 22.30 uçağıyla Ankara’ya döndü.

Baş döndüren müthiş bir hız ve hareketlilik…

Peki, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu bir saatliğine İstanbul’a getiren ve hızla geri döndüren neydi?

Mahmut Övür’ün yazısı