Mahmut Övür: İstanbul’da iki partinin ‘son kararı’

Her iki parti de yoğun çalışıyor. Aslında isimler de büyük oranda belli; AK Parti Meclis Başkanı Binali Yıldırım’la, CHP ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bu yarışa girecek. İki partide de “son karar” verilmiş durumda.

Bu bilgi kulislere daha yeni düşmüşken tesadüfen İmamoğlu ile bir restoranda karşılaştım. Kısa ve samimi sohbette İmamoğlu’nun iyi hazırlandığını ve işini ciddiye aldığını gördüm. Hem de yeni değil bir yıl önceden. Tıpkı Başkan Erdoğan gibi attığı her adımı, sosyolojinin tepkisini ölçerek atıyor. Son bir yılda İstanbul AK Parti seçmeni dahil çok farklı toplumsal kesimlerin nabzını ölçen araştırmalar yaptırmış ve o ölçümlere göre hareket ediyor.

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Mahmut Övür’ün yazısı