Mahmut Övür: İmamoğlu da korona günlerinde irtifa kaybeden siyasetçilerden biriydi

Dün Türkiye’deki eski ve yeni muhalefet partilerinin korona günlerindeki sınavına değindim.

O cephede gözünü genele diken bir aktör daha var; “Yeni nesil siyasetçi” diye öne çıkartılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu…

İmamoğlu da korona günlerinde irtifa kaybeden siyasetçilerden biriydi. Daha önce sel ve deprem felaketlerinde olduğu gibi bu kez de daha işin başında kötü bir sınav verdi.

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İlk aklına gelen sokağa çıkma yasağı dayatması karşılık bulmayınca, belki de inadına çok tartışılan ve riskli bir ulaşım stratejisi izledi. Otobüs ve metro sefer sayılarını azalttı. Ekibi de bununla yetinmedi ve ortaya “fazilet durağı” yalanı çıktı. İmamoğlu da “AKP, kalabalıkları otobüslere bindiriyor” yalanını medyaya “kanım dondu” gibi dehşet verici bir ifadeyle taşıdı.

Mahmut Övür’ün yazısı