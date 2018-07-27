Mahmut Övür: İlhan Kesici’nin partisinden istifa ederek bağımsız kalacağı söyleniyor

Bu noktada onlarla buluşma ihtimali olan iki sürpriz isim daha var; Birincisi, BaşkanErdoğan’ı kutladığı ve görüştüğü için topa tutulan CHP Milletvekili İlhan Kesici’nin daha fazla dayanamayacağı ve partisinden istifa ederek bağımsız kalacağı söyleniyor.

İkinci isim ise Millet İttifakı listesinden milletvekili seçildikten sonra istifa edep bağımsız kalan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal… Bu ikili bir araya gelir, İP’ten ayrılması muhtemel eski merkez sağcılar da onlara katılırsa ilginç bir meclis tablosuyla karşılaşabiliriz.

Bu ekip, Meclis’te hiç beklenmeyen, doğru olana destek veren, iktidarı düşmanlaştırmadan eleştiren, sivil siyaset dili kullanan, milli ve yerli bir duruş sergileyen yeni bir muhalefet anlayışı da getirebilirler. Kim bilir belki daha da ileri gidip, iktidar muhalefet arasında yumuşatıcı bir rolü oynayarak yeni dönemde Meclis’in güçlü kılınmasını ve siyasetin normalleşmesini de sağlarlar.

Mahmut Övür’ün yazısı