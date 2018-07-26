Mahmut Övür: Hikmet Çetin, Ali Topuz, Önder Sav bile sahada imza topluyor

Şu tabloya bakın… CHP’nin son dönem “kurucu babaları” diyebileceğimiz Deniz Baykal’a yakın isimler, eski genel başkanlardan Hikmet Çetin, partinin önemli isimlerinden Ali Topuz ve Önder Sav bile sahada, imza topluyor.

İstanbul Kadıköy ve Adalar Belediye başkanlarının kurultay için imza vermesinde bizzat Çetin-Topuz ve Sav üçlüsünün etkisi var.

Öte yanda, kurultay için sol kanat denilen Fikri Sağlar, Nihat Matkap, İlhan Cihaner – Selin Sayek Böke gibi isimler de yoğun çalışıyor. Bu süreçte belki de en ilginç ayrışma Alevi eksenli siyasi aktörler arasında yaşanıyor. İstanbul eski il başkanı Cemal Canpolat, Ali Şeker,Mehmet Tüm gibi hatta Kılıçdaroğlu’na başından beri sürekli destek olan Tuncelili birçok siyasi aktör de kurultay istiyor ve İnce’ye destek veriyor.

Bütün bu gruplar ve tek tek isimlerin önceliği kurultayın olması… Biraz kavgalı ve gerilimli olsa da bunun başarılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ama asıl mesele bundan sonra ne olacağında…

Mahmut Övür’ün yazısı