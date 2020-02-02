Mahmut Övür: FETÖ örgütlenirken Genelkurmay istihbaratı ne yaptı?

Alın (eski Genelkurmay başkanı) İlker Başbuğ’u… O da tıpkı CHP’liler gibi, hâlâ bu yapının bir ABD yapımı olduğunu görmezden gelip AK Parti’yi suçluyor. Elbette eleştirebilir ancak bu örgütü de yerli yerine oturtmak gerekiyor. Başbuğ bunu yapmıyor.

Çıktığı bir televizyonda ‘FETÖ’nün sivil ayağı’ konusunda adeta bilirkişi havasında, ‘2009 yılında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmalarının önünü açan o yasayı’ işaret ederek sivil ayağın AK Parti’de olduğunu söylüyor.

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Şimdi Başbuğ’un mantığıyla dönüp TSK’ya bakalım. TSK içinde bildiğimiz kadarıyla FETÖ, 80’li yıllardan itibaren örgütlendi. Peki, bu örgütlenmeyi komuta kademesi neden görmedi? Bu ülkenin en önemli kurumunun içinde CIA eksenli bir yapı örgütlenirken Genelkurmay İstihbaratı ne yaptı?

Mahmut Övür’ün yazısı