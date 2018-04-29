Mahmut Övür: Erdoğan’ın 2005’te Diyarbakır konuşmasıyla başlattığı çözüm süreçlerini Batılı güçler engelledi

Rahmetli Özal’dan bu yana, ne zaman Kürt meselesinin çözülmesine kalkıldıysa en büyük engel Batı’dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2005’te Diyarbakır konuşmasıyla başlattığı çözüm süreçlerini de Batılı güçler engelledi.

Aynı tezgah bugün Suriye üzerinden yürütülüyor.

Ama artık Türkiye, bütün bu geçmişten ve yaşananlardan ders çıkartarak bölgede “şiddetin devreden çıktığı” demokratik siyasetin önünün açıldığı bir zemin oluşturuyor.

Hâlâ zorluklar var ama eski vesayet sistemi ve FETÖ de devletten temizlendiği için bundan sonrası çok daha kolay olacak.

Tabi bunun özellikle AK Parti tarafından yeni siyaset diliyle, demokrasiyle ve güçlü yerel siyasi aktörlerin Meclis’e taşımasıyla taçlandırılması gerekiyor.

Bu nedenle 24 Haziran seçimleri sadece siyasal sistem açısından değil, Kürtler için de şiddetsiz siyaset döneminin ilk işareti olacak.

Mahmut Övür’ün yazısı