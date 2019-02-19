Mahmut Övür: DSP’ye gidişin nedeni sadece koltuk değil

Geçen yıl yapılan 24 Haziran seçimlerinde yüzde 1’lik Saadet Partisi hak etmediği halde öne çıkartılmış ve yıldızı parlatılmıştı. Şimdi ise aynı şey DSP için söyleniyor. Oysa bu doğru değil, çünkü ikisi arasında önemli bir fark var. Biri siyaset mühendisliğinin, diğeri ise CHP’de yaşanan çaresizliğin ürünü…

Yani DSP’ye gidişin nedeni sadece koltuk değil, CHP’de yaşanan siyasi çaresizlik. Bunun müsebbibi de bizzat CHP yönetimi. Bugün bile “meclisüyeliği” nedeniyle kavga ve gerilim devam ediyor. Bir fırtına da bu listeler sızınca çıkacak.

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Bu kavgalı durum nedeniyle çok sayıda CHP’li etkili isim birer ikişer DSP’ye geçti. Büyük çoğunluğu da –Mustafa Sarıgül, Handan Toprak veya Ali Fatinoğlu gibi aday belirlemedeki yanlışlıklara tepki gösterdikleri için DSP’ye geçti.

Mahmut Övür’ün yazısı