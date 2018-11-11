Mahmut Övür: CHP’ye Yılmaz’ı kim getirdi ve hızlı yükselişini kim sağladı?

DEAŞ’ın kuşattığı Musul Konsolosluğu sonrası gördüğü ilgi, o yıllarda FETÖ’cülerle kurduğu ilişki, büyükelçi yapılması, Dışişleri Bakanlığı’nda yaptığı her şeyin üstünün örtülmesi, soru işaretleriyle dolu.

CHP’deki yükselişi de çok farklı değil. Adım atar atmaz milletvekili olduğu gibi hızlı bir biçimde de genel başkan yardımcısı yapıldı.

Bu yılın başlarında 2 Şubat 2018’de yazdığım “Öztürk Yılmaz’ın sırları” yazısını hazırlarken bir CHP’li şöyle diyordu:

“Artık şuna inandım, bu adamı koruyan bir güç var. CHP MYK toplantısında genel başkanın önünde ayak ayaküstüne atacak kadar pervasızsa ve kimseyi takmıyorsa bunda bir iş var.” İşin böyle bir yanı olduğuna CHP

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da “Türkçe ezan” çıkışına dikkat çekerek şöyle diyordu:

“Bu tehlikeli duruşun arkasında kimler varsa, önümüzdeki günlerde açığa çıkacaktır. Budurduk yerde söylenmiş bir söz değildir.” Umarız kimler olduğunu en kısa zamanda CHP’liKaya açıklar. Bekliyoruz. Ama şu sorunun cevabı da bekleniyor;

CHP’ye Yılmaz’ı kim getirdi ve hızlı yükselişini kim sağladı?

Mahmut Övür’ün yazısı