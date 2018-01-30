Mahmut Övür: CHP’nin ÖSO’yu El Kaide’ci ilan etmesi akıl alır gibi değil

Karşımızda ana muhalefeti ele geçiren kripto CHP’liler vardı ve CHP ne zaman makul bir noktaya gelse o kriptolar çıkıp sabote ediyordu.

Hatırlayın, aynı yol DEAŞ ilk ortaya çıktığında da izlenmişti. FETÖ’cülerin başlattığı bu süreci, dış güçlerin dışında Cumhuriyet ve CHP’nin başını çektiği kesimler desteklemişti. Bu aslında küresel bir ittifaktı. O ittifakın TIR Operasyonu’yla Türkiye’yi nasıl bir cendereye aldığı da unutulmadı.

Rakka’da ABD ve PKK ortaklığının DEAŞ’ı koruyup, yol verdiği bilinirken, Rusya ve ABD’nin ÖSO ile görüştüğü gerçeği ortada dururken, CHP’nin ÖSO’yu El Kaide’ci ilan etmesi akıl alır gibi değil. Türkiye’ye bundan daha büyük zararı kim verebilir?

Mahmut Övür’ün yazısı