Mahmut Övür: CHP’li kadınlar tam bir hayal kırıklığı yaşadı

Özellikle CHP’li kadınlar tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Oysa seçimlere aylar kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esip gürlüyor. gittiği her yerde yerel seçimlerde çok sayıda kadın aday gösterileceğini söylüyordu. En son 5 Aralık 2018’de hem de kadın hakları gününde şöyle diyordu:

“En büyük arzum bu yerel seçimlerde kadın belediye başkan adaylarının fazla olmasıdır.”

Peki, ne oldu? Tek kelimeyle hüsran… Kendi yetkisini bile erkekler için kullandı. İstanbul’da büyükşehir dahil 40 belediye başkanından sadece 1 ilçedeCHP kadın aday gösterdi. O da kazanma ihtimali olmayan Eyüpsultan’da… Durum İstanbul’da erkekler 39, kadınlar 1…

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Şimdi ne diyor: “Kadın arkadaşlar da erkekaday isimlerini öneriyor.”

Yani suç kadınların… Onlar erkekleri önermese Kılıçdaroğlu listeleri kadınlarla dolduracak.

Mahmut Övür’ün yazısı