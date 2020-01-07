Mahmut Övür: CHP İstanbul’da adı konmamış bir muhalefet iktidar savaşı yaşıyor

Kısaca kongre süreci yaşayan CHP İstanbul’da adı konmamış bir muhalefet iktidar savaşı yaşıyor ama niçin yaşandığını da bilen yok. Sadece pozisyon korumak mı? Bu yüzden CHP tabanında kafalar siyaseten çok karışık. Çünkü ABD-Rusya ve Türkiye ilişkisinden, Akdeniz’den Libya’ya uzanan dış politikaya, CHP’nin izlediği yol içselleştirilmiş değil. Aynı şey iç siyasette de geçerli. CHP’nin HDP’yle ilişkiden FETÖ meselesine, Sinan Aygün olayından Yılmaz Ateş‘in ihraç edilmesine kadar birçok olayda savrulmalar yaşanıyor.
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Devletin, biber gazı sıkmak haricinde işlevleri de var aslında!
Gencecik bir kadın yaşamına son verdi. Herkes, nasıl davranabiliyorsa öyle karşıladı. Çok azınlıkta olduğunu tahmin ettiğim ve artık salt ‘hukuksal gerekçelerle’ insan sıfatıyla adlandırdığım, buna karşın insanlaşma aşamalarından geçmedikleri açık olan haysiyetsiz bir güruh, genç kadının sosyal medya hesabına yazdıklarından dolayı ‘söz söyleme,’ ‘hakaret etme’ hakkını kendilerinde gördü.
İstanbul havasını solumak yılda 16 paket sigaraya eşit
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros’un dört büyük ilde yaptığı hesaplamaya göre İstanbul’un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye eş değer. Bu rakam Ankara’da 17, İzmir’de 23, Bursa’da ise 38.
Sibel Ünli için ‘Telefonu satıp karnını doyurabilirdi’ diyen adam işten atıldı
Mobil taksi çağırma uygulaması BiTaksi, üniversite öğrencisi Sibel Ünli’nin intiharının ardından “Telefonunu satıp karnını doyursaydı” diyen Umurcan Görür’ü işten çıkardı.
Rus donanmasına ait gemi Kabataş’a yanaşırken sürüklendi
Rus donanmasının kuzey filosuna ait 055 borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi ‘Mareşal Ustinov’, bugün Kabataş’a yanaşırken sürüklendi.
Bakırköy’de aracıyla yayaları ezmeye çalışan adama tahliye
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde kız arkadaşıyla tartışmasının ardından aracını yayaların üzerine süren 21 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi.