Mahmut Övür: CHP İstanbul’da adı konmamış bir muhalefet iktidar savaşı yaşıyor

Kısaca kongre süreci yaşayan CHP İstanbul’da adı konmamış bir muhalefet iktidar savaşı yaşıyor ama niçin yaşandığını da bilen yok. Sadece pozisyon korumak mı? Bu yüzden CHP tabanında kafalar siyaseten çok karışık. Çünkü ABD-Rusya ve Türkiye ilişkisinden, Akdeniz’den Libya’ya uzanan dış politikaya, CHP’nin izlediği yol içselleştirilmiş değil. Aynı şey iç siyasette de geçerli. CHP’nin HDP’yle ilişkiden FETÖ meselesine, Sinan Aygün olayından Yılmaz Ateş‘in ihraç edilmesine kadar birçok olayda savrulmalar yaşanıyor.

Mahmut Övür’ün yazısı